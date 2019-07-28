Sakarya'da "Baba Kampa Gidelim" etkinliği

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Baba Kampa Gidelim" etkinliğinin kapanış programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüce, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Macera Park'ta düzenlenen "Baba Kampa Gidelim" programının kapanış etkinliğine katıldı.

Programda konuşan Yüce, doğa ile baş başa olmanın tefekkür etmenin hayatın en güzel anlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

"Toprak berekettir, toprak tevazudur, toprak samimiyettir ve toprak yaratılışımızın temelinde vardır." diyen Yüce, "Burada bulunan bu güzel çocuklarımız inşallah bu hayatta her zaman mütevazı, iyi, gayretli, çalışkan ve mümin evlatlar olacaksınız. Yarın biz bu ülkeyi emin ellere bırakmanın mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah bu güzel gecede yıldızlara bakarak yer ile göğü düşünme fırsatı yakalayacaksınız. Geceniz hayırlı olsun. İnşallah babalarınız ile birlikte güzel vakit geçirirsiniz." diye konuştu.

Programda babaları ile çadır kuran minikler daha sonra Başkan Yüce'nin katılımıyla kamp ateşi yakarak açık hava sineması eşliğinde güzel bir günün tadını çıkardı.



Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Elçin, Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, çok sayıda çocuk ve babaları katıldı.

Kaynak: AA