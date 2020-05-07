Sakarya'da "Bal54" hizmete başlıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Arıcılar Birliği iş birliğiyle "Bal54" merkezini yarın vatandaşların hizmetine sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bal54" merkezinin yarın Şemsiyeli Park’ta açılacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların organik ve hijyenik bal alabilecekleri bu merkezde ayçiçek, yayla, çam, kestane, karakovan, akasya ve petek ballarının yanı sıra, bal sabunu, bal propolis sabunu, gliserinli bal sabunu ve polen sabununun da satışının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA