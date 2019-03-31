Sakarya'da baraka yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Değirmencik Mahalllesi'nde Yusuf Ürdüm'e ait evin yanında bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA