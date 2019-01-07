Sakarya'da bebeğin çöpe atıldığı iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği, çöp konteynerinde bebek bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında Erenler ilçesi Hacaoğlu Mahallesi'nde evine giden kız çocuğunun, çöp konteynerinde terk edilmiş halde kundakta bebek bulduğuna dair haberlerin yer aldığı kaydedildi.

Haberle ilgili çok yönlü araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Haberde bahsedilen kız çocuğuna ulaşılmış, yapılan görüşmede böyle bir olayın yaşanmadığı, ilgi çekmek için çevresine bu konuyla ilgili söylemlerde bulunduğu ve haberdeki olayın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA