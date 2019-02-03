Sakarya'da bıçakla yaralama

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kadın bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndan ayrıldı.

Stad dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y'ye bıçakla yaraladı.

Yaralı 2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA