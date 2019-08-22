Sakarya’da bir kişinin silahla vurulduğu olayda 6 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçici tarım işçisinin yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla çıkan tartışmada başından vurularak yaralanması sonrası jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Karasu ilçesinin Paralı Mahallesi'nde dün 16.45 sularında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre mahallenin yol kenarında alkol alarak eğlenen M.S.V., Z.A., F.A., T.A., S.I. ve E.M. isimli altı genç, Diyarbakır'dan geçici tarım işçisi olarak gelen ve aralarında konuşarak yoldan geçen Ş.T. ve M.Z. isimli şahıslara "Ne bağırıyorsunuz yüksek sesle" diye sataştı. Daha sonra şüphelilerden Z.A" nın üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla korkutmak amaçlı havaya 2 el ateş ettiği esnada Ş.T. isimli şahıs başından vurularak ağır yaralandı.

Ş.T.'nin yaralandığını gören şahıslar silahı arazide saklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı olan Ş.T. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile İl Jandarma Komutanlığından gönderilen JASAT timleri olaya karıştığı tahmin edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yaptığı sorgu sonrasında şüphelilere ait olduğu belirlenen tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek bulunarak ele geçirildi.

Kaynak: İHA