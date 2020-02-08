Sakarya'da çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde çaya düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Uludere istikametine giden Türkmenistan uyruklu Helimjan F. idaresindeki 34 DS 4972 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan Hendek Uludere Çayı'na devrildi.Kazada,...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde çaya düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Uludere istikametine giden Türkmenistan uyruklu Helimjan F. idaresindeki 34 DS 4972 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan Hendek Uludere Çayı'na devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Helimjan F. ile otomobilde bulunan Bayram Ali C. çayda ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.
Çaya düşen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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