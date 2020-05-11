İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sakarya'da cinayet şüphelisi muhtar tutuklandı

Sakarya'da cinayet şüphelisi muhtar tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı. Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 8 Mayıs'ta tartıştığı Turgay Baş'ı (39) silahla öldürüp kaçtığı iddiasıyla aranan Harmantepe Mahallesi Muhtarı S.T,...

Sakarya'da cinayet şüphelisi muhtar tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 8 Mayıs'ta tartıştığı Turgay Baş'ı (39) silahla öldürüp kaçtığı iddiasıyla aranan Harmantepe Mahallesi Muhtarı S.T, dün gece Hendek Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Gözaltına alınan S.T, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT