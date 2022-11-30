Sakarya'da cinsel taciz dehşeti! Genç kız öyle şeyler yaşadı ki kendini zor kurtardı

Alınan bilgilere göre olay pazartesi günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da üniversite okuyan 21 yaşındaki M.K. evine gitmek için Adapazarı Gar Meydanı'ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse bindi.

ARACI KİLİTLEDİ, DİREĞE KELEPÇELEDİ

Genç kızın araçta tek olduğunu gören sürücü S.S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle aracın demirlerine bağlayan S.S.Y. kendisine direnen genç kızı darp etti. Kendi imkanlarıyla S.S.Y.'nin elinden kurtulan genç kız durumu ailesine bildirdi.

Haberin Devamı

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şüpheliyi olaydan 20 saat sonra Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalayıp gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu da itiraf etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Adliyeye sevk edilen şüpheli; nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs, cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.