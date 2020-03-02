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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak uyruklu 4 şüpheli...

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA




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