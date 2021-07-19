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  3. Sakarya'da dehşet! Birlikte yaşadığı kadını darp eden şahıs, komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya'da dehşet! Birlikte yaşadığı kadını darp eden şahıs, komşusu tarafından öldürüldü

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Birlikte yaşadığı kadını darp ettiği öne sürülen şahıs komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Sakarya'da dehşet! Birlikte yaşadığı kadını darp eden şahıs, komşusu tarafından öldürüldü

Olay, Sakarya’nın Karasu ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre İhsan Solmaz, birlikte yaşadığı kadını darp etti. Gelen sesler üzerine komşular polise ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin ayrılması üzerine İhsan Solmaz, kadını darp etmeye devam etti. 

Sakarya'da dehşet! Birlikte yaşadığı kadını darbeden şahıs, komşusu tarafından öldürüldü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kadının bağırış seslerini duyan komşusu B.İ. ise Solmaz'ı silahla ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Solmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, komşusu Solmaz’ı öldürdüğü iddia edilen B.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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