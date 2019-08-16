İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Göynük Deresi kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından, olay yerinde 20-25 yaşlarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi...

Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Göynük Deresi kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından, olay yerinde 20-25 yaşlarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.

Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT