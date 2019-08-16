Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Göynük Deresi kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından, olay yerinde 20-25 yaşlarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Göynük Deresi kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından, olay yerinde 20-25 yaşlarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.
Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT