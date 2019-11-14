Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen paneldeki konuşmasında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, Çerkezoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada, DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri, yabancı sendika temsilcileriyle bazı vatandaşlar da izleyici olarak yer aldı.

Sanığın UYAP sistemine kayıtlı dosyalarının dökümünün mahkeme dosyası arasına alındığının zapta geçirilmesinin ardından söz verilen Çerkezoğlu, yaklaşık 3,5 yıl önce panelde yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığını anımsattı.

Konuşmasında işçi haklarıyla ilgili fikirlerini beyan ettiğini öne süren Çerkezoğlu, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yapmış olduğum konuşma üzerime atılı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçuna vücut vermeyecek mahiyette fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

Sanığın avukatları da celse arasında mahkemeye sundukları dilekçeyi tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin beraatini istedi.

Asliye Ceza Hakimi, mükerrer yargılama yapılmasını önlemek amacıyla sanığın panelde yaptığı konuşma nedeniyle başlatılan soruşturma dosyasından ayrılan "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan yürütülen soruşturmanın akıbetinin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına ve sonucunun mahkemeye bildirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Çerkezoğlu hakkında, DİSK genel sekreterliği görevini yürüttüğü dönemde, 5 Haziran 2016'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Nereye Gidiyor?" konulu panelde yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Arzu Çerkezoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA