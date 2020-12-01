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  3. Sakarya'da doğumuna üç gün kala koronavirüse yakalanan kadın kızını kucağına alamadan öldü

Sakarya'da doğumuna üç gün kala koronavirüse yakalanan kadın kızını kucağına alamadan öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gencecik bir anne koronavirüsten hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumuna 3 gün kala koronavirüse yakalandı. Doğumundan sonra fenalaşan anne tedavi altına alındı ancak kızını kucağına alamadan vefat etti.

Sakarya'da doğumuna üç gün kala koronavirüse yakalanan kadın kızını kucağına alamadan öldü

Ölümcül koronavirüs genç bir anneyi hayattan kopardı. Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Nagihan Kadı (23) minik kızı Nehir’i henüz kucağına alamadan öldü. 

VİRÜS CİĞERLERİNİ TAMAMEN SARMIŞ

Kızı Nehir Kadı’yı dünyaya getirmeden 3 gün önce korona virüse yakalanan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Kadı’nın tedavisine İstanbul’da özel bir hastanede devam edildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaklaşık 2 haftadır yaşam mücadelesi veren anne Kadı’nın Sağlık Bakanlığı’ndan kök hücre tedavisi için onay alınmış ve tedavisi için kampanya başlatılmıştı. Minik kızı Nehir’i kucağına alamadan yaşamını yitiren genç annenin acı vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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