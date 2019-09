Sakarya’da düzenlenecek olan MTB Cup yarışları öncesi basın toplantısı düzenlendi

Sakarya'da 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan MTB Cup Sakarya XCO-XCM yarışları öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet sporuna destek vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz, şehrimizin bisiklet denildiğinde dünya çapında bir marka olmasını sağlamak" dedi.

2020 yılında yapılacak olan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ön yarışlarından birisi olan MTB Cup Sakarya XCO-XCM yarışlarının öncesinde yapılan basın toplantısı programı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleşti. Gerçekleşen programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Dünya Bisiklet Birliği Komiseri Adrian Wals ve Sakarya SALCANO Bisiklet takımı sporcuları katıldı.

Sporun günlük yaşımın her kesiminde yeri olduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, "Spor, günlük hayatımızın içinde her zaman yer alması gereken önemli bir etkinlik. Bisiklet sporu ise hayatımızın olağan akışı içerisinde gerçekleştirebileceğimiz en kolay sporlardan birisi. Ülkemizde gerek günlük hayatta gerek spor alanında bisiklet kullanımını henüz dünyadaki birçok ülke seviyesine çıkaramadık. Ancak son zamanlarda bu konuda ülke genelinde ve özellikle şehrimizde önemli çalışmalar mevcut. Şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan birçok etkinliğimiz ve projemiz var. Altyapımızı daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah özellikle sağlıklı bir yaşam için sokaklarımızda daha fazla bisikletli hemşehrimizi görmek istiyoruz. Bisiklet, toplumsal olarak da çok faydalı bir spordur. Çevre dostu, trafik dostu bir ulaşım şekli. Aynı zamanda aile bütçemize olumlu yarar sağlayan bir aktivite. Birçok sağlık sorunun önlenmesine de yardımcı olan bir spor. İşe, okula giderken rahatlıkla ulaşım kolaylığı sağlayan bir araç. Hedefimiz, şehrimizin "bisiklet" denildiğinde dünya çapında bir marka olmasını sağlamak. Bu tarz etkinliklerin artması için çalışmalarımız devam edecek. Yarışacak tüm sporcularımıza ve takımlara muvaffakıyet diliyorum. Allah ayaklarına kuvvet versin. Sakarya'da bisiklet yollarımızı artırmayı hedefliyoruz. Her zaman Sakarya bir spor kenti olmanın yanında bisiklet kenti olma özelliği de taşımaktadır. Bisiklet yarışlarında her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyor ve yaşayacağız. Mevcut bisiklet yollarımızın kilometresini 100'ün üzerine çıkaracağız. Sık sık yapmış olduğumuz bu bisiklet etkinliklerini artırarak vatandaşlarımıza bisikleti sevdirmenin yanında sağlıklı olmayı da aşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde düzenlemiş olacağımız yarışmaya 24 ülkeden toplamda 150 sporcu katılacak. İnşallah bu 3 gün için arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Avrupa'da birçok ülkede bisiklet altyapı hizmetleriyle ilgili tesisleri ziyaret ettiğini ancak Ayçiçeği vadisindeki tesisi görünce çok etkilendiğini vurgulayan Dünya Bisiklet Birliği Komiseri Adrian Wals, "Burada belediyenin spora ne kadar önem verdiğini görüyoruz bu tesis ile birlikte. Bunun benzeri bir yapıyı daha önce başka bir yerde görmedim. Daha önce Avrupa'da birçok yarışta bulundum, burada da geçen yıl düzenlenen yarışa katıldım. Daha önceki yarışlardaki altyapının üzerine konularak çok daha düzgün hale geldiğini gözlemledim. Katılımcılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, programda gerçekleştirilen konuşmalar işaret dili çevirmeni tarafından işaret diliyle de anlatıldı.

Kaynak: İHA