SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 kilogram skunk, bin 505 ekstazi hap ve 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.K. (39) ve F.Y. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.