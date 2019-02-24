Sakarya'da ebelere yönelik eğitim verildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da üçüncüsü düzenlenen ebelere yönelik doğum hizmetlerinin güçlendirilmesinde güncel yaklaşımlar eğitimi çalışması sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) arasında 2017'de imzalanan protokol çerçevesinde bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, ebelik mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

Ebelerin sağlık hizmetleri sunumunda önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Öktem, "Bu eğitimle doğumhanelerde görevli 75 ebeye eğitim verildi. Ebelerimizin bilgi ve kabiliyetlerinin daha da artırılması için düzenlediğimiz eğitim seminerlerimiz sayesinde, onların doğumlarda daha etkin rol almalarını arzu ediyoruz. Sağlık Bakanlığının belirlediği politikalar çerçevesinde eğitimlerimiz devam edecek. Bir hafta süren teorik eğitim sonrasında, ebelerimiz bir haftalık uygulamalı eğitimle stajlarını tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

SAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Serhan Cevrioğlu da sezaryenin tıbbi gereklilik dışında yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Annelerin bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Normal doğumun daha fazla yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Bu konuda özellikle ebelere büyük görevler düşüyor. Bu eğitimlerin amacı da ebelerin mesleklerini icra ederek, normal doğumların artırılmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Karasu Devlet Hastanesinde görevli 24 yıllık ebe Cevriye Kulaç ise almış oldukları bu eğitimle hem bilgilerini güncellediklerini hem de yeni gelişmeler ışığında yeni bilgiler edindiklerini kaydetti.

Program sonunda ebelere katılım belgeleri verildi.

Kaynak: AA