Sakarya’da ekipler kuş uçurtmuyor! 7 günde 947 bin 661 lira ceza kesildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında 404,55 olan Sakarya'da tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlere, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde sıkı denetim talimatı verdi. Ramazan ayında neredeyse her köşe başında uygulamalar gerçekleştiren ekipler, kentte adeta kuş uçurtmuyor.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

İkametlerinin bulunduğu mahallenin dışında yakalanan ve izinsiz sokağa çıkan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Çok yüksek riskli kategoride yer alan kentte sıklaştırılan denetimler bile kısıtlama ihlallerinin önüne geçemedi. Bu doğrultuda polis ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yaptığı denetimler neticesinde bir hafta önce kısıtlamaları ihlal eden kişi sayısı 683 iken bu hafta kısıtlamayı ihlal edenlerin sayısı 963 oldu. Ekipler, son 7 günde yaptığı denetimler neticesinde kısıtlamayı ihlal eden 963 kişiye ise toplamda 947 bin 661 lira idari para cezası uyguladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı