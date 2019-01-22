Sakarya'da erkek cesedi bulunması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, 19 Ocak Cumartesi günü Y.D'nin (44) cesedinin yol kenarında bulunmasının ardından soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, E.T. (34), B.C. (26) ve S.D'yi (35) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bu arada, cesette yapılan incelemelerde, Y.D'nin bir başka yerde ensesinden ateşli silahla vurularak, olay yerine bırakıldığı öğrenildi.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda yol genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, 19 Ocak Cumartesi günü yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görmüş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, cesedin Y.D'ye (44) ait olduğunu tespit etmiş, olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA