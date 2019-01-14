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Sakarya’da eski cezaevinde yangın

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kapanan Karasu Ceza Tutuk ve İnfaz Kurumunun eski binasında yangın çıktı.

Sakarya’da eski cezaevinde yangın

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kapanan Karasu Ceza Tutuk ve İnfaz Kurumunun eski binasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kapanan Karasu Ceza Tutuk ve İnfaz Kurumunun eski binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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