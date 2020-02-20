Sakarya’da evde çıkan yangında yaşlı çift yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında yaralanan karı koca hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Evrenköy Mahallesi'nde Hayrullah ve Müyesser Dayan isimli yaşlı çifte ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan çift ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA