Sakarya'da feci kaza! Anne ve babanın öldüğü kazada 4 çocuk yaralandı

Sakarya D-650 Karayolunun Adapazarı Güneşler Mahallesi Sakarya Stadı mevki'inde gece feci kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak paramparça oldu. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil anne ve babayı hayattan koparırken, 4 çocuğu yaraladı.

ARAÇ ADETA KAĞIDA DÖNDÜ

Çarpma sonucu paramparça olan araç adeta kağıda döndü.Otomobildeki Umut Karaduman ve Nesrin Karaduman isimli karı koca ola yerinde hayatını kaybetti. Aracın arka tarafından bulunan çiftin 4 çocuğu kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince çocuklar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) ve çevre hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.