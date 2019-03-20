Sakarya'da FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılanmasına devam edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık E.Ö, önceki savunmalarını tekrar ederek, Adil Öksüz'ü yakalama çalışmalarında direkt olarak görevinin bulunmadığını öne sürdü.

Verdiği dilekçede o tarihte kimin görevli olduğunun belli olduğunu kaydeden sanık E.Ö, "Ben FETÖ'cü olmadığım halde gözaltına alınacağım sürekli hissettirildi. Bu sebeple tahliye olduktan sonra hakkımda sürekli algı operasyonları yapıldı. Hakkımda hiçbir olumsuz rapor yoktur. Yapılan incelemelerin hiçbirinde aleyhime delil bulunamamıştır. Hakkımda ifade veren gizli tanığı tanımıyorum, ifadeleri yanlıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, gizli tanığın beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesini ve taleplerinin kabulünü istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ü Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, 29 Haziran 2018'de tutuklanmıştı. E.Ö, 4 Aralık 2018'deki duruşmada adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 9 Aralık 2018'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe yeniden tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.