Sakarya'da gasp girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya’nın Karasu ilçesinde marketten gasp teşebbüsünde bulunan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yüzleri kapalı, ellerinde silah ve bıçak bulunan 2 kişi, ilçedeki bir markete girerek kasiyeri tehdit edip para kasasını açmasını istedi.

Kasiyerin kasayı açmaması üzerine 2 şüpheli panik yaparak marketten uzaklaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan A.Ş. (23) ile K.A. (22) olduğunu tespit etti.

Sakarya merkezde gizlendikleri tespit edilen zanlılar, Gasp Büro Amirliğince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





Kaynak: AA