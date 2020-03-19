Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın meydana geldi. Yangın ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevlere 4 araçla müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Yoğun dumanın olduğu yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
HABERE YORUM KAT