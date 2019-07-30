Sakarya'da hastanın yanlış tedavi edildiği iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, bir hastanın yanlış tedavi edildiği iddiasına ilişkin, kişinin sağlık kurumlarını ve hekimleri zan altında bırakarak kamuoyunda yanlış izlenim uyandırdığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık kurumlarını ve hekimleri zan altında bırakarak kamuoyunda yanlış izlenim uyandıran E.T. isimli hastanın iddiaları doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Yanlış tedavi sonucu bağımlı hale geldiğini ifade eden hastanın sağlık durumu hakkında ilgili hekimlerden alınan bilgi doğrultusunda, hastanın daha önce çeşitli tarihlerde birçok kez Toyotasa Acil Yardım Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın ısrarla kendisine 'Dolantin' isimli ilacın yapılmasını istediği belirtilmiştir. Hastanede birçok kez hekimlere yanlış beyanda bulunduğu belirlenen hasta, yoğun bakıma yatırılmış ve yattığı sırada hastane çalışanlarını rahatsız edici davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık 15 gün önce tekrar aynı hastanemizin acil servisine başvuran hasta, böbrek taşı olduğunu söyleyerek bağımlısı olduğu ilacın yapılmasını talep etmiştir."

Açıklamada, hekimlerin başka ağrı kesici önermesine rağmen hastanın ısrarla bağımlısı olduğu ilacı talep ettiği ve hastane çalışanlarını bu konuda taciz ettiği aktarılarak, "Bunun üzerine hastane yönetimi hastanın bağımlılığından kurtulması amacıyla kendisini AMATEM’e sevk etmiş ancak hasta bu talebi reddetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA