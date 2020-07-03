Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan ses insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

PATLAMALAR HALA SÜRÜYOR

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, fabrikada gelen patlamaya ilişkin olarak şunları söyledi:

"150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis"

VALİ KALDIRIM: PATLAMALAR DEVAM ETTİĞİ İÇİN OLAYA MÜDAHALE EDEMİYORUZ

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.

"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada." diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim." ifadesini kullandı.

"İÇERİDE 150-200 İNSAN VAR"

Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

VALİ KALDIRIMDAN YENİ AÇIKLAMA

Vali Kaldırım, "'Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Türkiye'de deposu en büyük olan fabrika. Deposunda 110 ton patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. 10 yaralı var, yaralıları hastaneye sevk ettik. Sıkıntılı bir durum yok, durumları iyi. 10 kişinin de fabrikadan kendi gayretleriyle çıktığını ifade ettiler bize." dedi.

ÜÇ BAKAN PATLAMANIN OLDUĞU BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCE: YARALILARIMIZI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Sakarya Belediyesi Ekrem Yüce, "Vahim bir tablo var. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Hala patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz" dedi.