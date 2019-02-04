Sakarya’da helikopterli trafik denetiminde 28 araç sürücüsüne ceza kesildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter ile havadan yapılan trafik denetimine 28 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince helikopter ile havadan yapılan trafik denetimi havadan ve karadan hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Jandarma Havacılık Komutanlığına ait bir helikopter Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrine geçici görevle görevlendirildi. Bu kapsamda D-650 Karayolunun Adapazarı-Poyrazlar ve Ferizli-Sinanoğlu kavşağında oluşturulan uygulama noktalarında havadan helikopter destekli, yerden trafik ve asayiş araçları ile eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi.

Havadan tespit edilen trafik ihlalleri (karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek vb.) karayolunda bekleyen trafik ekiplerine bildirildi. Yapılan denetimlerde 175 araç denetimi ile 255 kişinin sorgusu gerçekleştirildi. Uygulama esnasında 28 sürücüye çeşitli kural ihlali gerekçesi ile idari para cezası kesildi. 6 araç trafikten men edilirken 2 adet hacizli araç ise yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu uygulamadaki amacımız, İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında suç ve suçlularla mücadele etmek, bölgede meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, vatandaşlarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek ve trafik kurallarının insan hayatındaki önemine dikkat çekmektir. Trafik denetimlerinin havadan helikopter-drone, yerden trafik araçları ile bundan sonra da devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA