Sakarya'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir şüpheli evden hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Köprübaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir evin içerisinde el feneriyle dolaşıldığını ve evin bahçesinden ikinci katın penceresine tahta merdiven kurularak girildiğini tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı merdivenden girerek Ü.D'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada evden çaldığı 1 kurusıkı tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.





Kaynak: AA