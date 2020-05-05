Sakarya’da ihtiyaç sahiplerine ramazan desteği

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince şehir genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma kültürünün en özel zamanı olduğu belirtilerek, şu ana kadar 5 bin gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Şehrin dört bir yanındaki vatandaşımız için gıda yardımlarımıza titizlikle devam ediyoruz. Yılın her günü olduğu gibi ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi, ramazanın bereketini şehrimizin tamamına yaymaya, her sofraya katkıda bulunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA