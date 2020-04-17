Sakarya'da iki bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Karaosman Mahallesi Dönüş Sokak'ta bulunan ikişer katlı iki evin 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve Adapazarı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan ekipler, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Öte yandan evlerde bulunanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 2 Nisan'da Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokak, 13 Nisan'da ise Şeker Mahallesi'ndeki Vişne ve Egemen sokakları, 15 Nisan'da da Sapanca ilçesindeki beş apartman, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı. Mete Sokak'taki karantina bugün sona ermişti.





Kaynak: AA