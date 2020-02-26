Sakarya’da iki ilçede daha atıksu sorunu tarih olacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ve Söğütlü'yü sağlam altyapıyla buluşturacak kanalizasyon ve içmesuyu projesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

45 milyonluk yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "İnşa edeceğimiz 120 kilometrelik kanalizasyon hattının 69 kilometresini tamamladık. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'yle entegre olacak proje ile şehrimiz kanalizasyon ağını gelecek nüfus projeksiyonunu da göz önünde bulundurarak genişletmiş olacağız" dedi. Başkan Yüce, proje kapsamında Söğütlü'de 40 kilometrelik içmesuyu hattı da inşa edeceklerini belirtti.

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "İlçelerimizi sağlam altyapıyla buluşturacak projemiz kapsamında 120 kilometre kanalizasyon hattı inşa edeceğiz. Kanalizasyon hattının 69 kilometrelik kısmını tamamladık. İnşallah hızla tamamlayarak Karaman Atıksu Arıtma Tesisimize entegre edecek, dünya standartlarında arıtımını gerçekleştireceğiz. Yine projemizin içerisinde Söğütlü ilçesinde gerçekleştireceğimiz 40 kilometrelik içmesuyu hattı da bulunuyor. Kanalizasyon ağının tamamlanmasıyla birlikte bu noktada da çalışmalarımızı başlatacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yatırım kapsamında Ferizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçelerinde toplam 29 mahallenin sağlam altyapıyla buluşacağını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Sadece şehrimizin altyapı geleceğini değil, doğal güzelliklerini, suyunu, toprağını da koruma altına alacağız. Atıksuları dünya standartlarında arıtarak doğaya deşarj edeceğiz. Ayrıca her geçen gün büyüyen, nüfusu artma eğiliminde olan bir yapıya sahibiz. İnşallah 45 milyonluk yatırımımız ile hem bölgede çok uzun yıllar altyapı sorunu yaşanmayacak hem de atıksu konusu tamamen çözüme kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA