SAKARYA (AA) - Sakarya'da il ekonomik toplantısı düzenlendi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilin ekonomik verileri, yatırım ve istihdam ilişkileri ile talep ve beklentiler ele alındı.

Toplantıda yapılan değerlendirmede, Sakarya’ da ki Organize Sanayi Bölgelerinde 2019 yılı sonuna kadar 30 fabrikanın faaliyete başlayacağı ve söz konusu fabrikaların yıl sonuna kadar yaklaşık bin kişiyi istihdam edecekleri açıklandı.

Toplantıda konuşan Vali Nayir, düzenlemiş oldukları il Ekonomik toplantılarıyla, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının değerlendirildiğini belirtti.

Ekonominin ve yatırımcı kuruluşların aktörlerini bir araya getirmeye devam ettiklerini belirten Nayir, il ekonomisindeki yeni veya devam eden yatırımlar ile proje ve teşviklerin paylaşılarak bütün kesimlerin haberdar olmasını istediklerini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de "Akıllı Şehir Stratejik Eylem Planı", lastik tekerlekli raylı sistem taşımacılığı, tarımda kaplıca ve kaynak sularından yararlanılarak seracılık üretim tesislerinin faaliyete geçirilmesi gibi birçok alanda geliştirdikleri sosyal ve ekonomik diğer projeler hakkında bilgi verdi.

Yüce, ayrıca şehrin paydaşlarıyla birlikte 2019-2023 strateji planını oluşturduklarını, her alanda ortak akıl proje çalışmaları yaptıklarını ve bu projelerin uygulanması noktasında son aşamaya geldiklerini belirtti.

Toplantıda OSB’lerdeki faaliyetler hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Mustafa Aydın da Sakarya’ da aktif durumda olan 7 adet OSB’ nin bulunduğunu, bu alanlarda 207 firmanın faaliyet gösterdiğini, 22 bin 74 kişinin de istihdam edildiği bilgisini paylaştı.

Bunun yanında, Sakarya’da organize sanayi bölgelerinde 2019 sonuna kadar 30 yeni fabrikanın daha faaliyete başlayacağını belirten Aydın, söz konusu fabrikaların yıl sonuna kadar da yaklaşık 3 bin kişiyi işe alacaklarını ifade etti.

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu Tekin Kaya da 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde İŞKUR aracılığı ile 18 bin 576 kişinin işe yerleştirilmiş olduğunu, yine bu dönemde yaklaşık 6 bin 263 kişinin İşbaşı Eğitim Programından, 1 bin 775 kişinin de istihdam garantili mesleki eğitim programlarından yararlandığını söyledi.



Kaya, en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin ilave olarak üçüncü kişiyi almaları durumunda imalat sektöründeki iş yerlerinde 6 aya, diğer sektörlerdeki iş yerlerinde ise 3 aya kadar işbaşı eğitim programı ile ücretlerinin asgari ücret üzerinden karşılanmaya devam ettiğini hatırlattı.

Kaya, ayrıca işverenlerin istihdam teşvik ve desteklerinden yararlanmaları, istihdam sayılarının arttırılması yanında, rekabet güçlerinin de arttırılmasına katkı sunacağını ifade etti.

Toplantıya, SAÜ Rektörü Prof Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, dernek yöneticileri, oda başkanları ve iş adamları katıldı.





Kaynak: AA