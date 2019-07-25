Sakarya'da istihdam toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Erdoğan Ülker başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2019 yılı 3. olağan temmuz ayı toplantısında ilin istihdam verileri değerlendirildi.

İŞKUR'un 2019 yılı istihdam verileri, iş gücü eğitim faaliyetleri, danışmanlık çalışmaları, eğitim planı ve diğer faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, öneriler kurul onayına sunuldu. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

- Yaz döneminde üniversite öğrencilerine iş imkanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Vekili Ülker, İŞKUR tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile üniversite öğrencilerinin yaz döneminde çalışmalarına ve istihdam edilmelerine fırsat verildiğini ifade etti.



Bu çerçevede üniversite eğitimi görmekte olan 408 öğrencinin, kentte 14 kamu idaresinde ve 16 ilçede işe yerleştirildiğini bildiren Ülker, programın üniversite öğrencilerinin hem toplumsal faydası olan işlerde çalışabilmelerine hem de mesleki niteliklerini geliştirmelerine olanak sağlayacağını kaydetti.



İŞKUR'un istihdama yönelik destek ve teşviklerinin devam ettiğini hatırlatan Ülker, işverenlerin işçi alımlarını İŞKUR üzerinden İşbaşı Eğitim Programı'yla almaları durumunda 6 aya kadar işçi ücretlerini kurumun ödediğini bildirdi.

- İlk yarıda 10 bin 777 kişi işe yerleştirildi

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Tekin Kaya, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde işverenlerden 16 bin 198 kişilik iş gücü talebinin alındığını, bu dönemde kurum aracılığıyla 10 bin 777 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

İŞKUR'un meslek kursları, girişimcilik eğitimleri, işbaşı eğitim programları ve toplum yararına programlarından yılın birinci 6 aylık döneminde toplam 8 bin 929 kişinin faydalandığını belirten Kaya, "Dolayısıyla İŞKUR'un işverenlere destekleri devam etmekte olup ilimizde ilk 6 ayda söz konusu destekler kapsamında 53.042.291,15 TL ödeme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İŞKUR tarafından istihdamda dezavantajlı gruplar arasında değerlendirilen engellilere 50 bin, eski hükümlülere de 38 bin 376 liraya kadar kendi işini kurmaları karşılığında hibe desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca, kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlülerin İŞKUR'dan hibe desteği alabilmesi için 5 günlük girişimcilik eğitimine katılmaları ve katılımcı belgeleri almaları gerektiği ifade edildi. Sakarya İŞKUR tarafından 6 grup halinde her ay 25'er kişilik girişimcilik eğitimi düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlülerin yapmış olduğu 14 proje, kurul tarafından uygun görüldü.

Kaynak: AA