Sakarya'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık 70 litre kaçak içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat timlerinin de katılımıyla Karasu ilçesi Merkez Yalı Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.H. adlı kadının...

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık 70 litre kaçak içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat timlerinin de katılımıyla Karasu ilçesi Merkez Yalı Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.H. adlı kadının evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 57,5 litre kaçak votka, 11 litre kaçak viski, 54 marka etiketi, 47 sahte kapak bandrolü, 13 votka kapağı, 1 litre kaçak rakı ve 61 votka şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA



