Sakarya'da kahvehane yangını
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında kahvehanede büyük çapta hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 3 katlı binanın çatı katında A.K'ye ait bir kahvehanede içeride kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.Çevredekilerin...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında kahvehanede büyük çapta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 3 katlı binanın çatı katında A.K'ye ait bir kahvehanede içeride kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangını söndürdü.
Yangında kahvehanede büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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