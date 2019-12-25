Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynarca ilçesinde yaşayan Ayşe Kırmızıkan'a (49), dün akşam saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken E.S'nin kullandığı 54 BR 884 plakalı kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Üç çocuk annesi Kırmızıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayşe Kırmızıkan'ın cenazesi, Kaynarca İşaret Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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