Sakarya'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çelebiler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Güler'in (85) 23 Aralık 2018'de gece saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yürüttü.

AFAD ekiplerinin yanı sıra, Güler'in yakınları ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de bölgedeki arama çalışmasına katıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, çalışmalarını Sakarya Nehri kenarlarında, dağlık alanlarda ve tarım arazilerinde sürdürüyor.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, alzaymır hastası Güler'in 23 Aralık'ta saat 03.00 civarında evinden çıktıktan sonra kaybolduğunu anımsattı.

Olayın AFAD İl Müdürlüğüne intikal ettiği andan itibaren başta AFAD olmak üzere itfaiye, jandarma, sivil toplum kuruluşları gibi devletin müdahaleye yönelik bütün unsurlarının harekete geçtiğini anlatan Kaşkaş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 26 günden beri arama tarama çalışmaları deva ediyor. Bugüne kadar arama çalışmalarımızdan 96 personel, 34 araç 2 bot 6 arama köpeği ve 2 drone ile görev yapılmıştır. Bugün ise havanın da güzel olması münasebetiyle AFAD İl Müdürlüğümüzden 28 personel, 6 araç, 1 bot, 2 adet 2x8 argo, 2 arama köpeği arama çalışmalarına katılıyor, gönüllü kuruluşlarımız SAKE, SAKDER, SABAH, Afet Gönüllüleri derneği, İHH olmak üzere 23 personel 6 araç ile bu çalışmalarımıza destek veriyor. Toplamda bugün 51 personel, 14 araç, bir bot 2 arama köpeği ile arama tarama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz Mehmet Amcamız sağ salim bulunur, ailesine teslim ederiz. Ailesine tekrar geçmiş olsun. İnşallah bu çalışmalar sonuç verir."

Şuana kadar Güler ile ilgili henüz bir bulguya rastlamadıklarını aktaran Kaşkaş, bugün de yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA