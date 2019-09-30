Sakarya'da kayıp çocuk aranıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evine dönmeyen Suriye uyruklu çocuğun ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, akşam evlerine gelmeyen 12 yaşındaki oğulları Muhammed Sado'nun ailesi polise başvurdu.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, Sado'nun bulunması için çalışma başlattı.

Sado'nun bulunması için afişler hazırlanırken, küçük çocuğun yakınları Muhammed'i görenlerin ya da yerini bilenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA