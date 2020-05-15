Sakarya'da korkunç kaza! Kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Halı sahaların önünde meydana gelen kazada bir kamyonet sürücüsü yolun karşısına geçen kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan kamyonet karşı istikamete geçerek Adapazarı istikametine giden minibüs ile çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.