Sakarya'da korkunç kaza! Kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Halı sahaların önünde meydana gelen kazada bir kamyonet sürücüsü yolun karşısına geçen kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan kamyonet karşı istikamete geçerek Adapazarı istikametine giden minibüs ile çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta traktörün altında kalan kişi feci şekilde can verdi!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi!
Maskesiz sokağa çıkma yasağına Kırklareli de dahil odu! İl sayısı 18'e yükseldi
Trabzon'da koronavirüs testine girmek istemeyen kişi kaçmaya çalıştı!
15 Mayıs 2020 Cuma 16:55
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT