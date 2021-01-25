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  3. Sakarya'da korkunç olay! Otluk alanda erkek cesedi bulundu

Sakarya'da korkunç olay! Otluk alanda erkek cesedi bulundu

Sakarya Adapazarı ilçesindeki otluk alanda bir erkeğin cansız bedeni bulunurken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da korkunç olay! Otluk alanda erkek cesedi bulundu

AA'nın haberine göre olay Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Yağcılar Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde yol kenarındaki otluk alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde polis ekipleri tarafından isminin S.T. olduğu belirlenen 59 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da korkunç olay! Otluk alanda erkek cesedi bulundu

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

S.T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bisikletiyle yol kenarına gelen S.T'nin otluk alana girmesi, sendeleyerek yürümesi ve düşmesi yer alıyor. 

Sakarya'da korkunç olay! Otluk alanda erkek cesedi bulundu Sakarya'da korkunç olay! Otluk alanda erkek cesedi bulundu Sakarya'da korkunç olay! Otluk alanda erkek cesedi bulundu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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