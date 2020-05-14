Sakarya’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla şehir genelinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken berber, kuaför ve güzellik salonlarına ise kayıt defteri zorunluluğu getirildi.

Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler ile ek tedbirlerin ele alındığı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, vatandaşların sosyal izolasyona önem vermeleri ve alınan kararlara büyük hassasiyet göstermelerinin salgının yayılımını önlemede büyük önem arz edeceği vurgulandı. Vali Nayir başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 2020/38 No'lu kararda, Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken, berber, kuaför ve güzellik salonlarına ise kayıt defteri zorunluluğu getirildi.

Konu ile ilgili olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda ise, "Covid-19 Pozitif vaka tespit edildiğinde bulaşın olası kaynağı ve temaslıların süratle tespit edilerek yayılımın önlenmesi amacı ile berber, kuaför ve güzellik salonları gibi işyerlerinde gelen müşterilerin günlük olarak isim soy isim ve iletişim bilgileri kaydedilip iş yerinde saklanacak ve istendiğinde İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edilecektir. Covid-19 Pandemisi sürecinde bundan önce alınan tüm Hıfzıssıhha Kurul kararlarında kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanmış, çeşitli kapalı alanlara (sağlık kurumu, eczane, pazaryeri, toplu ulaşım, avm, berber ve kuaförler, taksiler vs.) maske takarak girilebileceği belirtilmişti. Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğünden tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımın açık alanlar dahil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA