Sakarya'da mevlit yemeğinden zehirlenme şüphesi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy Dibektaş Mahallesi'nde S.T, bebeği için evde düzenlediği mevlidin ardından konuklara tavuk, pilav ve ayran ikramında bulundu.

Bir süre sonra rahatsızlanan 22 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanenin Acil Servisinde müşahede altında tutulan 22 kişinin tedavileri devam ediyor.

Kaynak: AA