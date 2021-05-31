Sakarya'da milli sporcuya cinsel taciz: Karate yapacak cesaretim kalmadı!

18 yaşındaki milli karateci E.D., eğitmeni tarafından tacize uğradığını ve bu yüzden hayatının kabusa döndüğünü, karate yapacak cesaretinin kalmadığını ifade etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI FIRSAT BİLMİŞ

8 yaşından beri karate yapan, ulusal ve uluslararası önemli başarılara imza atan milli sporcu E.D., eğitmeni Mustafa S.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde bütün takımı gece saatlerinde antrenman sahasına gelmeye zorlayan eğitmen Mustafa S., toplu taşıma araçlarının çalışmaması sebebiyle E.D.'yi hususi aracıyla getirip götürdü.

"UYKULARIMDAN TERLEYEREK UYANIYORUM"

Antrenmana gidiş gelişlerde, hem araçta hem de antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldığını öne süren genç kız, tacizden sonra hayatının kabusa döndüğünü ifade etti.

Sabah'ın haberine göre, bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirten E.D., "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" ifadelerini kullandı.

1'İNİ MESAJLA, 6 KİŞİYİ DAHA TACİZ ETMİŞ

Mustafa S.'nin kendisi gibi 6 kız sporcuyu daha taciz ettiğini de belirten E.D. "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı. Bu olaydan sonra ikna ettiğim 4 arkadaşımla birlikte şikâyetçi olduk.

Bir arkadaşımızı da mesaj atarak taciz etmiş, kayıtları var. Konuşmaların ardından da mesajları silmesini istemiş" şeklinde konuştu.