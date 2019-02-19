Sakarya'da ocak ayında 109 bin 172 araç kontrol edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 Ocak ayı içerisinde 109 bin 172 araç kontrol edildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması, can ve mal emniyetinin korunması için ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda yasal kusurlarından dolayı 803 araç trafikten men edildi, 189 sürücünün ehliyetine el konuldu.

- Meydana gelen 306 trafik kazasında 171 kişi yaralandı, 4 kişi öldü

Alınan tüm etkin tedbirlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle ocak ayı içerisinde kent sınırlarında 176 maddi hasarlı, 123 yaralamalı olmak üzere 306 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 171 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kentte trafik güvenliğinin, vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik Valilikçe alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için tüm vatandaşlarımızın, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, diğer sürücülere ve yayalara saygılı olmaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına bildirilmeleri gerekmektedir. Hep beraber konuya ilgi göstererek, destek vererek, kazaları azaltabiliriz."

Kaynak: AA