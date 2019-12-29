Sakarya'da odunluk yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı içesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kuveyt Evleri'nde, evlere bitişik halde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye ekipleri ve SAKTİM'in müdahalesiyle evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın odunlukta hasara neden oldu.

Kaynak: AA