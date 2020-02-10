Sakarya'da öğrencilerden yemekhane ücreti eylemi

SAKARYA Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, yemekhane ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek, protestoda bulundu.

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, 1 yıl içerisinde ikinci kez yapılan yemekhane zammını protesto etmek için merkez kampüs içerisindeki rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenciler, dönem başında yemekhane ücretinin 2 TL'den 2.75 TL'ye, şimdi ise 3.75 TL'ye çıkarılmasına tepki göstererek, "Yemekhane zammına hayır. 01.02.2020 tarihinden itibaren yemekhane ücretine yapılan güncellemeyi Sakarya Üniversitesi öğrencileri kabul etmiyoruz" yazılı ilan tahtasına yapıştırdı.

Öğrenciler adına açıklamayı okuyan Sakarya Üniversitesi Ülkü Ocakları Başkanı Atilla Balcıoğlu, 1 yıl içerisinde ikinci kez yemekhane ücretine zam yapıldığını belirterek, "Bugün burada adını bile bilmediğimiz hiç görmediğimiz arkadaşlarımız için mücadele edip tüm üniversite öğrencilerinin haklarını savunuyoruz. Sayın Rektörümüz tenezzül edip bir açıklama bile yapmadan A4 kağıdı ile bu zammı uyguladı. Hem de tam final haftasında. İşte biz de bugün kendisini kendi yöntemi ile uyarıyor rektörlüğün önüne zammı kabul etmediğimizi yazan bir A4 yapıştırıyoruz. Kendini kaf dağında görenler rektörlük binasının 2-3 katlı olduğunu unutmasınlar" dedi.

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Kaynak: DHA