Sakarya'da Ortaköy mahallesi muhtarı koronavirüsle mücadelede örnek oluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ortaköy mahallesinin muhtarı İsmet Turan, yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) kapsamında mahallesinde yaptığı çalışmalarla örnek oluyor.

Mahalleye girişlerde araçları durduran Turan, vatandaşların ateşini ölçüyor, maskesi olmayanlara maske veriyor, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını bankadan çekip kendilerine teslim ediyor.

Muhtar İsmet Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede 150 hanede 400 kişinin yaşadığını söyledi.

Cami imamı Mesut Kızgın ile mahallelerinde ateş ölçümü yaptıklarını, maske, kolonya ve dezenfektan dağıttıklarını belirten Turan, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların maaşlarını bankadan çekip kendilerine teslim ettiklerini, mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Turan, desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Mahalle sakini Özkan Akerik de muhtara bu örnek davranışlarından dolayı şükranlarını sunarak, "Muhtarımız köyümüze örnek olmuş bir insandır. Koronavirüs nedeniyle köyümüzde yapmış olduğu çalışmalar, gerçekten takdire şayandır. Muhtarımız maske, kolonya, eldiven, dezenfektan ve yardım kolilerini de vatandaşlarımıza ulaştırmıştır." diye konuştu.

Zekeriya Tekin de muhtarın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "65 yaş üstü olduğum için dışarıya çıkamıyorum. Sağ olsun muhtarımız maaşımı bile ayağıma kadar getirip teslim etti." dedi.

Kaynak: AA