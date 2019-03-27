İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sakarya'da ortalama ilk defa evlenme yaşı 2018 yılında erkekler için 27,8 oldu

Sakarya'da ortalama ilk defa evlenme yaşı 2018 yılında erkekler için 27,8 oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ortalama ilk defa evlenme yaşı 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,7 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge...

Sakarya'da ortalama ilk defa evlenme yaşı 2018 yılında erkekler için 27,8 oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ortalama ilk defa evlenme yaşı 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2008'de bu oranlar erkekler için 26,8, kadınlar için 23,2 olarak gerçekleşti. Kente genelinde, 10 yıllık süreçte ortalama ilk evlenme yaşının 1 yıl yükseldiği gözlendi.

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 olarak kayıtlara geçti.

- "Hayat Perdesini Temaşa Ayşe Şasa"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Hayat Perdesini Temaşa Ayşe Şasa" isimli panel gerçekleştirilecek.

Program 28 Mart Perşembe günü saat 19.30’da AKM’de yapılacak.

- Geyve’de 3 mahalleye sıcak asfalt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Şehir Senin İçin Yenileniyor" sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Geyve’ye bağlı Eşme, Akkaya ve Epçeler mahallelerinde asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Konuya dair açıklama yapan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) Başkanı Haydar Akbulut, mahalleleri yeni yüzüne kavuşturduklarını ifade ederek, çalışmaların program dahilinde devam edeceğini kaydetti.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ATABEY

ÖMER ILĞIN

0

0%

EĞİRDİR

HASAN KAYA

0

0%

GELENDOST

ALİ DEMİRBAĞ

0

0%

MERKEZ

FARUK ALGINKILINÇ

0

0%

KEÇİBORLU

ALİ YAVUZ

0

0%

SENİRKENT

YASİN ÇETİN

0

0%

SÜTÇÜLER

GASIM AYBAY

0

0%

ŞARKİKARAAĞAÇ

MUSTAFA KULAKLI

0

0%

ULUBORLU

ALİ SOYÇİÇEK

0

0%

YALVAÇ

MÜCAHİD GÜLCAN

0

0%

AKSU

ÖMER DEMİRALAY

0

0%

GÖNEN

SÜLEYMAN ZENGİ

0

0%

YENİŞARBADEMLİ

RAMAZAN ŞEHBER ARSLAN

0

0%

 

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.