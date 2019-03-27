Sakarya'da ortalama ilk defa evlenme yaşı 2018 yılında erkekler için 27,8 oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ortalama ilk defa evlenme yaşı 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2008'de bu oranlar erkekler için 26,8, kadınlar için 23,2 olarak gerçekleşti. Kente genelinde, 10 yıllık süreçte ortalama ilk evlenme yaşının 1 yıl yükseldiği gözlendi.

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 olarak kayıtlara geçti.

- "Hayat Perdesini Temaşa Ayşe Şasa"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Hayat Perdesini Temaşa Ayşe Şasa" isimli panel gerçekleştirilecek.

Program 28 Mart Perşembe günü saat 19.30’da AKM’de yapılacak.

- Geyve’de 3 mahalleye sıcak asfalt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Şehir Senin İçin Yenileniyor" sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Geyve’ye bağlı Eşme, Akkaya ve Epçeler mahallelerinde asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Konuya dair açıklama yapan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) Başkanı Haydar Akbulut, mahalleleri yeni yüzüne kavuşturduklarını ifade ederek, çalışmaların program dahilinde devam edeceğini kaydetti.