Sakarya'da otomobil ve kamyonun çarptığı kişi öldü
SAKARYA (AA) - Sakarya'da otomobil ve kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan (39), M.M. yönetimindeki 54 D 2574 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere düştü....
SAKARYA (AA) - Sakarya'da otomobil ve kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan (39), M.M. yönetimindeki 54 D 2574 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Bu sırada Kaplan'a C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı kamyon çarptı.
Kazada Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazaya karışan otomobil ve kamyon sürücüleri Serdivan karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
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